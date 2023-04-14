Данила Козловский опроверг слухи о наличии гражданства США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Актер Данила Козловский опроверг в своем Telegram-канале утверждение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина о наличии у него гражданства США. Артист заявил, что общественник использует домыслы в качестве обвинений.

Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более гражданства США. Главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией следует лучше проверять факты, прежде чем бросаться на амбразуру с такими громогласными обвинениями, — заявил Козловский.

Он пояснил, что летает в США, поскольку там живет его ребенок, в воспитании которого он активно принимает участие. Актер опроверг предположение, будто он более не живет в России, и отметил, что основной заработок имеет именно в родной стране.

Мной и моими адвокатами были подготовлены заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина и его ФПБК. Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах неправильно, — сообщил артист.

Ранее сообщалось, что Козловский не заявлен в состав спектакля «Поколение Маугли» в МХТ на постановки в апреле и мае. В эти месяцы в указанном спектакле играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин.