Театр в Петербурге перенес спектакли Козловского Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакль «Гамлет» с Козловским

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе на месяц двух спектаклей «Гамлет» с Данилой Козловским в главной роли. Показы состоятся 21 и 22 мая вместо 20 и 21 апреля. Приобретенные зрителями билеты остаются действительными.

К нашему огромному сожалению, спектакль «Гамлет», назначенный на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно, — сказано в сообщении на сайте театра.

Его представители выразили надежду, что показы состоятся.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев призвал отменить выступления Козловского после поездки в США. Соответствующее письмо депутат направил министру культуры России Ольге Любимовой.

За отмену выступлений актера, которые вскоре должны состояться в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, также высказался член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Согласно письму на имя председателя городского комитета по культуре Федора Болтина, запрет на выступления также должен коснуться актрисы Ксении Раппопорт, которая вместе с Козловским высказывалась против проведения военной операции на Украине.