Пермский маньяк отправится в колонию за похищение школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пермском крае ранее осужденного за убийство нескольких человек мужчину приговорили к 11 годам колонии особого режима за похищение ребенка и нападение на женщину, сообщает телеканал «360». Мужчина полностью признал свою вину, отметив, что во всем виноват алкоголь и «не очень хорошее воспитание».

Согласно материалам дела, летом 2022 года 42-летний мужчина похитил 13-летнюю школьницу, которая выгуливала собаку в лесу около поселка Теплая Гора. Он набросился на девочку с ножом и заставил ее пойти с ним. Злоумышленник ударил собаку лопатой, а ребенка привязал к дереву. В течение нескольких часов злоумышленник заставлял школьницу пить алкоголь и курить сигареты, пока не уснул, и девочке не удалось сбежать. Придя домой, ребенок рассказал о случившемся родителям, а те обратились в полицию.

За несколько дней до этого мужчина напал на тренера по спортивному ориентированию, когда та занималась с детьми. Женщина успела крикнуть воспитанниками, чтобы те убегали, а сама увела злоумышленника в сторону. Позднее ей тоже удалось спастись, после чего педагог обратилась в полицию.

Поиском злоумышленника занялись сотрудники правоохранительных органов, на помощь которым пришли группы волонтеров. Мужчину поймали и передали полиции местные жители.

Преступник ране уже сидел в тюрьме. Его приговорили к 20-летнему заключению за убийство нескольких человек. Он вышел на четыре года раньше срока по УДО.

В середине апреля в Нижнем Новгороде задержали 49-летнего педофила, накануне напавшего на ребенка. Речь идет о маньяке, который был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в микрорайоне Верхние Печеры.