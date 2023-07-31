Стали известны подробности жизни мужчины, 14 лет державшего девушку в плену Соседи «челябинского похитителя» рассказали, что он всегда сидел дома

Фото: СК России

Житель поселка Смолино в Челябинской области, где мужчина 14 лет удерживал в плену девушку, рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что был в гостях у матери похитителя и ни разу не видел ее сына и его пленницу. Источник рассказал, что мужчина не выходил из дома даже в магазин. Мать рассказывала, что сын нигде не работал и уже был судим.

Сколько тут живу, сына ее не видел ни разу, да и все были удивлены, что, оказывается, у нее есть сын. Он не выходил ни в магазин, никуда. Знаю со слов матери, что сын нигде не работает и вообще странный тип. Он мотал срок. Даже когда мы приходили в дом, была тишина. Мать ссылалась на то, что молодые спят. Просила сильно не шуметь, — рассказал сосед похитителя.

Он также добавил, что в доме всегда было не прибрано и царил беспорядок.

Ранее в отношении жителя поселка Смолино было возбуждено уголовное дело после того, как стало известно, что в 2009 году он познакомился с 19-летней девушкой на железнодорожном вокзале Челябинска, пригласил ее к себе домой, где стал угрожать и заявил, что похитил ее. В итоге пленница провела в его доме 14 лет, мужчина бил ее и периодически насиловал. Мать похитителя жила в этом же доме. Недавно ее сын, будучи в запое, начал вести себя агрессивно, и ей пришлось вызвать скорую. Перед госпитализацией он забыл запереть дверь в комнату своей пленницы, благодаря этому ей удалось бежать и найти свою сестру, которая обратилась с заявлением в полицию. Позже девушка рассказала следователям, что похититель связывал ее, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем, выпуская только для работы по дому, а также часто бил ее по голове, поэтому она забыла контактные данные родственников.