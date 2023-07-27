Под Челябинском школьник умер, надышавшись освежителем воздуха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Сатке Челябинской области 11-летний подросток умер от отека легких, после того как надышался освежителем воздуха, который украл из туалета в лагере, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, ребенок ранее дома уже крал баллон освежителя воздуха, за что был наказан матерью.

Мальчик пообещал матери больше не пользоваться освежителем в непредназначенных для этого целях. Известно, что подросток курил и постоянно просил сигареты у сверстников в лагере.

Ребенок хорошо учился и занимался футболом.

В мае в Ленинградской области 14-летний подросток умер, надышавшись газом для заправки зажигалок. По данным правоохранительных органов, школьник состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Умерший подросток проживал в деревне Заневка. Тело мальчика было найдено дома в его комнате. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.

До этого в городе Тихвине трое подростков попали в больницу в результате отравления лекарством для лечения шизофрении. Их состояние оценивалось как тяжелое. Лекарство им дала знакомая сверстница, которая наблюдается у психиатра.

В начале июля в Екатеринбурге 15-летний юноша скончался в результате удара током, полученного при попытке достать мяч с трансформаторной подстанции. Еще один подросток оказался травмирован.