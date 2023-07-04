В Екатеринбурге от удара током погиб подросток СК: в Екатеринбурге от удара током погиб подросток, еще один получил травму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 15-летний юноша скончался в результате удара током, полученного при попытке достать мяч с трансформаторной подстанции, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону. Второй подросток травмирован.

В понедельник вечером в органы правопорядка поступила информация о происшествии возле дома на Советской улице в Екатеринбурге, где 15-летний юноша был поражен электрическим током и впоследствии скончался.

По предварительным данным, юноша получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — пояснил Следственный комитет.

Начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых добавил, что в результате инцидента также получил травмы другой 15-летний юноша, который сейчас находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее омского школьника убило током во время починки домашнего компьютера. 16-летний мальчик пытался самостоятельно провести ремонт и не отключил прибор от сети.

В мае 2022 года школьник погиб от удара током во время прогулки с товарищами в лесу в Бокситогорском районе Ленинградской области. ЧП произошло в тот момент, когда ребенок решил залезть на опору ЛЭП и схватился рукой за провод.