В Ленобласти подросток надышался газом для зажигалок и умер

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В Ленобласти 14-летний подросток умер, надышавшись газом для заправки зажигалок, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным правоохранительных органов, школьник состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Умерший подросток проживал в деревне Заневка. Тело мальчика было найдено дома в его комнате 18 мая. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Выяснилось, что вечером мальчик надышался газом для заправки зажигалок. Из-за ядовитых паров он потерял сознание и умер, — рассказал источник телеканала.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области подростки отравились, надышавшись парами жидкости для вейпа. Семерым из них потребовалась медицинская помощь.

В городе Тихвине трое подростков попали в больницу в результате отравления лекарством для лечения шизофрении. Их состояние оценивается как тяжелое. Лекарством их угостила знакомая сверстница, которая наблюдается у психиатра.

В Москве семилетний мальчик понюхал неизвестный порошок у здания школы и попал в больницу с признаками отравления наркотиками. По его словам, пакет с порошком он нашел на улице во время прогулки с друзьями.