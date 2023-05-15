Трое школьников попали в больницу, отравившись лекарством от шизофрении В Ленобласти трое школьников отравились лекарством от шизофрении и попали в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленобласти трое школьников попали в больницу после отравления лекарством для лечения шизофрении, сообщают «Невские Новости». Препаратом их угостила знакомая сверстница.

Инцидент произошел 14 мая в городе Тихвине. Группа подростков в возрасте14-15 лет находилась в гостях у одного из них. В их числе была девочка, которая наблюдается у психиатра.

Подростки почувствовали себя плохо на следующий день после того, как попробовали лекарство. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту случившегося полиция проводит проверку.

В апреле в Забайкальском крае грудной ребенок был госпитализирован с острым отравлением перманганатом калия (марганцовкой). По данным местного Минздрава, марганцовку младенцу дали родители, перепутав ее с витамином D. После оказания необходимой помощи ребенка выписали из больницы.

Ранее в Москве семилетний мальчик понюхал неизвестный порошок у здания школы и попал в больницу с признаками отравления наркотиками. По его словам, пакет с порошком он нашел на улице во время прогулки с друзьями.