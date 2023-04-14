Семилетний мальчик нанюхался порошка и попал в больницу в Москве «МК»: в Москве семилетний мальчик нанюхался порошка и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве семилетний мальчик понюхал неизвестный порошок у здания школы и попал в больницу с признаками отравления наркотиками, сообщает «МК». Сейчас правоохранительные органы занимаются изучением порошка. О нынешнем состоянии мальчика не сообщается.

По информации «МК», инцидент произошел 13 апреля у здания школы на Конаковском проезде на северо-западе столицы. Мальчик гулял с друзьями на улице и нашел на земле пакет с белым порошком с клубничным ароматом. Он взял его в руки, а после — рассыпал. Часть вещества оказалась у него на лице, он вдохнул его. Позднее школьник почувствовал слабость и был госпитализирован.

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