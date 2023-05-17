Российские школьники отравились жидкостью для вейпа В Саратовской области семеро школьников отравились жидкостью для вейпа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области школьники отравились жидкостью для вейпа, сообщил Telegram-канал «112». Семерым подросткам потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.

Инцидент произошел в СОШ № 6 российского города Балашова. Один из учащихся седьмого класса разбил флакон с жидкостью для электронной сигареты, рядом стоящие школьники надышались парами, — говорится в сообщении.

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов, а также о полном запрете их продажи детям. Законопроект предусматривает запрет обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат различные ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Штраф для граждан теперь составляет от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 600 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Также предусматривается запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами и добавками, усиливающими никотиновую зависимость.