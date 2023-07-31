Соседка челябинского маньяка рассказала о его матери Соседка челябинского маньяка заявила, что его пожилая мать покрывала сына перед знакомыми

Фото: СК РФ

Одна из жительниц поселка Смолино в Челябинской области анонимно рассказала в интервью РЕН ТВ, что общалась с женщиной, чей сын 14 лет удерживал в рабстве девушку. По ее словам, мать покрывала сына, который с 2009 года издевался над девушкой.

Она врала. Когда я к ней домой приходила, она говорила: «У меня девушка Володи». Я ее просила показать, но она говорила: «Ой, они спят. Они в Интернете». Я ее расспрашивала про нее, — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что девушка смогла покинуть плен, когда насильника госпитализировали в психиатрическую больницу и он не закрыл дверь в ее комнату. Мать мужчины не препятствовала побегу пленницы. Девушка обратилась в полицию, где рассказала все обстоятельства своей ситуации. В плену у местного жителя она оказалась, когда ей было 19 лет. На протяжении 14 лет мужчина насиловал ее. Также в плену у него была еще одна девушка, которую он убил в 2011 году после попытки позвать на помощь.

Другой сосед был в гостях у матери похитителя и ни разу не видел ее сына и его пленницу. Источник рассказал, что мужчина не выходил из дома даже в магазин. Мать рассказывала, что сын нигде не работал и уже был судим.