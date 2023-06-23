Составлен фоторобот серийного педофила-насильника из Подмосковья SHOT: составлен фоторобот серийного педофила из подмосковного Егорьевска

Фото: shutterstock.com

В подмосковном городе Егорьевске с прошлого лета орудует серийный педофил, который подкарауливает детей на улицах, сообщает Telegram-канал SHOT. Криминалисты составили фоторобот преступника, который надругался как минимум над четырьмя детьми, из них почти все из благополучных семей и не состояли на учете.

По описаниям пострадавших, насильнику на вид около 40 лет, это взрослый мужчина с короткой прической и бородкой, ростом около 180 сантиметров. Дети рассказывали, что он представлялся Сашей и ездил на черном мотоцикле, которым хвастался перед ними, а потом заманивал малолетних в безлюдное место.

По данным SHOT, извращенец надругался над детьми, в частности, на территории заброшенного здания бывшего отделения Роспотребнадзора в Егорьевске. Первые случаи зафиксировали еще год назад, известно как минимум о четырех пострадавших, это дети в возрасте 11–12 лет. Сейчас педофила разыскивают.

Ранее адвокат Алишер Захидов высказал мнение, что принятие законопроекта о химической кастрации педофилов станет первым шагом к возвращению смертной казни. По его словам, это может стать «одной из ступеней в восстановлении справедливости», поскольку дети являются незащищенной категорией, а преступлений такого рода совершается немало. Эксперт предположил, что высшую меру наказания при этом в случае снятия моратория сначала начнут применять по особо тяжким жестоким преступлениям.