Огонь по Гладкову, дроны рухнули под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 28 мая Приграничные регионы России подверглись новым атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины

Фото: vvgladkov/t.me

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

За минувшие сутки приграничные регионы России подверглись новым атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел в городе Шебекино. Несколько дронов попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, а под Санкт-Петербургом заметили неизвестный летательный аппарат. Новые подробности атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области сегодня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что попал под обстрел ВСУ в Шебекино. Глава региона рассказал, что направился в населенный пункт, чтобы пообщаться с местными жителями и оценить ущерб от атак ВСУ. По его словам, он смог заехать в город только со второго раза, но не смог сразу выйти из машины, так как «снаряды разрывались на соседней улице».

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — написал Гладков.

По словам губернатора, в результате обстрелов ВСУ в городе 27 мая погиб один человек, еще трое ранены, включая двоих подростков. Погибшим оказался охранник городского предприятия, который находился на улице во время обстрела. Гладков добавил, что в городе повреждены линии электропередачи, два снаряда попали в крупные предприятия, затем последовало возгорание. Сотрудники были вывезены на безопасное расстояние.

Губернатор пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Гладков назвал этот день самым тяжелым для Шебекино, так как город обстреляли пять раз за один день.

Фото: vvgladkov/t.me Вячеслав Гладков в Шебекино

Дроны в Краснодарском крае

Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале сообщил, что несколько неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались приблизиться к территории Ильского НПЗ в ночь на 28 мая. По данным оперштаба, все объекты были нейтрализованы, инфраструктура завода не пострадала.

«По информации ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба. — NEWS.ru) Северского района, около двух часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы», — заявили в оперативном штабе региона.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в Краснодаре на улице Морской рухнули два БПЛА, есть повреждения зданий, пострадавших нет.

Telegram-канал Shot добавляет, что в результате падения обломков на территории завода возникло задымление, но оно было оперативно ликвидировано сотрудниками НПЗ. По данным канала, объект пытались атаковать четырьмя беспилотниками. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Ранее дроны ВСУ уже пытались атаковать Ильский НПЗ. 4 мая источник в экстренных службах сообщал о пожаре в резервуаре объекта. Причиной возгорания назвали падение БПЛА. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, который вскоре был ликвидирован.

5 мая там снова вспыхнул огонь из-за самовоспламенения нефтепродуктов. Площадь возгорания составила 60 кв. м. В течение нескольких часов оно было ликвидировано прибывшими на место оперативными службами. В результате ЧП никто не пострадал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летательный аппарат под Санкт-Петербургом

Shot cooбщил о неизвестном летательном аппарате под Санкт-Петербургом вечером 27 мая. По данным канала, он летел со стороны Эстонии, конечная точка его маршрута пока неизвестна. Shot уточняет, что аппарат видели недалеко от Соснового бора. Он двигался на высоте примерно двух километров. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Обстрелы ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за последние 24 часа территория республики подверглась 29 обстрелам со стороны украинских военных.

Было выпущено 149 боеприпасов. В результате обстрелов под огнем оказались семь населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Благодатное, Володарское и Волноваха. За прошедший день сообщалось о ранении одного мужчины и гибели одной женщины в Волновахе.