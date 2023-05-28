Неизвестный летательный аппарат заметили под Санкт-Петербургом

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Неизвестный летательный аппарат был замечен под Санкт-Петербургом вечером 27 мая, сообщает Telegram-канал SHOT. Аппарат летел со стороны Эстонии, конечная точка его маршрута пока неизвестна.

Канал уточняет, что аппарат видели недалеко от Соснового бора. Он двигался на высоте примерно двух километров.

Ранее сообщалось, что несколько неизвестных беспилотников пытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Все они были нейтрализованы, инфраструктура предприятия не пострадала.

Telegram-канал Baza сообщил, что 25 мая пограничники сбили из автомата беспилотник с взрывчаткой около села Стратива в Брянской области. Боеприпас был утилизирован. В результате атаки никто не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Вечером 17 мая ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. Через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 м от границы с Украиной, был обстрелян из стрелкового оружия. Минобороны России не подтвердило данную информацию.