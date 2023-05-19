Telegram-канал ЦРУ вербует россиян: как это делают, что будет за госизмену От имени американской разведки в соцсети опубликованы открытые предложения россиянам о сотрудничестве

Фото: shutterstock.com

Посольство России в США назвало провокацией создание ЦРУ русскоязычного Telegram-канала. От имени сотрудников американской разведки в нем предлагают сотрудничество россиянам, имеющим доступ к высшему руководству страны. Канал был создан 16 мая. В нём напрямую говорится, что цель ресурса — вербовка россиян. Кто может стоять за этим ресурсом, что грозит россиянам, рискнувшим связаться с иностранной разведкой, — в материале NEWS.ru.

Кому именно предлагает сотрудничество ЦРУ

Сейчас канал содержит лишь несколько постов. В одном из первых от имени ЦРУ опубликован ролик, который, по задумке авторов, должен подтолкнуть россиян к сотрудничеству с ЦРУ.

«Я не верю в революцию. Истинная жизнь происходит там, где совершаются незаметные изменения в душах людей. Незаметные для моей страны. Но не для меня. Я буду жить истинной жизнью <...> Я выстою. Моя семья выстоит. Мы будем жить достойно благодаря моим действиям», — звучит голос за кадром.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Главный герой сюжета — чиновник, который начинает задумываться о жизни в стране, разочаровывается в происходящем и в итоге решает связаться с ЦРУ, чтобы «изменить действительность». Декорациями в видео служат заснеженные улицы российского города, парк, холл административного учреждения и квартира главного героя.

В следующем посте администраторы канала призывают к сотрудничеству людей, которые связаны с высшим российским руководством.

«Вы #военный офицер? Вы работаете в сфере #разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами. Возможно, люди вокруг вас не хотят слышать правду. Мы — хотим», — заявляют авторы канала ЦРУ.

Представители американской разведки уверяют, что обеспечат безопасный контакт с ведомством посредством скрытого сервиса в Tor.

Как Дмирий Песков и Мария Захарова отреагировали на Telegram-канал ЦРУ

Российские официальные лица уже отреагировали на создание канала ЦРУ в Telegram. Представитель МИД Мария Захарова нашла в этом положительные моменты. По ее мнению, это «очень удобный ресурс для отслеживания обращающихся».

Фото: МИД РФ Мария Захарова

О своем отношении к каналу рассказали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в компетентности российских спецслужб: он уверен, что они вовремя отслеживают попытки американских разведчиков завербовать россиян.

«Не располагаю информацией, не знаю [деталей деятельности Telegram-канала ЦРУ], но убежден, что наши специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже, исходя из того (и мы все это знаем прекрасно), что и ЦРУ, и другие западные спецслужбы не ослабляют своей активности на территории нашей страны», — сказал он.

Что сказали в российском посольстве в США о канале ЦРУ

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на создание Telegram-канала, который, по общему мнению, ведет ЦРУ. Он назвал это «наглой провокацией». По словам дипломата, он регулярно видит на YouTube таргетированные ролики о вербовке.

«На территории посольства, например, при использовании портала YouTube регулярно всплывает так называемая таргетированная реклама в виде вербовочных видеороликов от имени ФБР. Указываются телефоны, по которым можно позвонить и стать предателем. Началось это еще в прошлом году», — рассказывает он.

Фото: MFA Russia/Global Look Pres Анатолий Антонов

Посол называет создание таких каналов «скоординированной кампанией в рамках развязанной против России гибридной войны». Однако он уверен, что усилия американской стороны по вербовке россиян не будут иметь успеха.

«Твердо уверен, что этот номер не пройдет. Российский народ хорошо усвоил уроки истории и не допустит попыток расколоть свое единство. Специальная военная операция пользуется консенсусной поддержкой среди граждан и политических сил нашей страны», — заявил он.

Какова может быть настоящая цель такого канала

Адвокат Зелимхан Бициев в разговоре с NEWS.ru заявил, что подобные каналы создаются не для вербовки, а скорее с целью дестабилизации обстановки в стране.

«То есть это дополнительный повод для того, чтобы мы с вами это обсуждали, переживали, чтобы у нас с вами сложилось психологическая такая установка, что все уже вокруг рушится. Если на протяжении более полутора лет люди уже за цвет одежды привлекаются к ответственности, то, конечно же, глупо полагать, что люди будут массово откликаться на предложения такого рода Telegram-каналов. Тогда для чего это все? Полагаю, чтобы этот вопрос стал обсуждаемым, это стало резонансом, соответственно, создавало такое психологическое давление», — считает он.

На кого может быть ориентирован канал ЦРУ

Адвокат отметил, что задержанными по делам, например, о диверсиях на железной дороге, становятся совсем молодые люди. Соответственно, подобные ресурсы ориентируются, вероятно, на молодую аудиторию.

«По статистике чуть больше 50% участвующих в этих поджогах явно молодые люди, которые, возможно, хотят просто выпустить тем самым пар. Мне кажется, такие Telegram-каналs больше могут привлечь молодых людей, которые не понимают, что такие действия принесут негативные последствия не только им, но и их семьям», — говорит Бициев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Может ли за каналом стоять ФСБ

Адвокат усомнился, что за созданием этого канала могут стоять российские спецслужбы, пытающиеся таким образом ловить на живца потенциальных изменников Родины. По его мнению, это было бы прямой провокацией на совершение преступления, что запрещено российским уголовно-процессуальным законом.

«Если адвокаты, которые будут представлять интересы лиц, смогут доказать, что данная группа создана сотрудниками ФСБ, можно чётко и прямо говорить о том, что есть провокационные действия со стороны правоохранительных органов, направленные на получение статистических показателей и выполнение той самой палочной системы. Поэтому, конечно, если это имеет место быть, то это противозаконно, это неправильно, это просто провокация. Это все равно что я вас буду уговаривать на взятку, будучи должностным лицом, а потом я же вас буду задерживать за дачу взятки должностному лицу. У нас нельзя провоцировать на совершение преступления, это прямо запрещено законом», — утверждает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также Бициев обратил внимание, что в последнее время сотрудники ФСБ, заметив подозрительную активность человека, все чаще сначала предостерегают его от совершения преступления и объясняют, какую уголовную ответственность оно может повлечь.

Кого и за что судят в России по статье о госизмене

За последний месяц зарегистрировано уже пять уголовных дел о госизмене, и это данные лишь по Москве. Суть обвинений и личность фигурантов на данный момент неизвестны. В то же время на днях новосибирских ученых Валерия Звегинцева, Анатолия Маслова и Александра Шиплюка арестовали по подозрению в госизмене. Об этом стало известно из открытого письма их коллег из Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Поводом для дел против ученых стали выступления на международных конференциях и их статьи. Материалы проходили проверку на содержание в них информации с ограниченным доступом, утверждали авторы письма.

Заподозрили в госизмене также жителя Крыма. В его случае причиной уголовного дела стала передача украинской стороне данных о движении военной техники.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина из Ставрополья также недавно был арестован по обвинению в госизмене. Спецслужбы считают, что обвиняемый пытался примкнуть к ВСУ и участвовать в СВО на стороне Украины. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина вступил в батальон «Азов» (признан террористической организацией в России).

Как наказывают в России за госизмену

Юрист Александр Хаминский рассказал NEWS.ru, что если созданный для связи с россиянами Telegram-канал действительно принадлежит ЦРУ США, то ведомство подстрекает граждан РФ совершить преступления, предусмотренные ст. 275 и 276 УК РФ (госизмена и шпионаж). Он объяснил, что в первом случае фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы, во втором — до 20 лет тюрьмы.

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