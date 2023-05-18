Посол Антонов обвинил ЦРУ в скоординированной кампании против России Посол Антонов: призыв ЦРУ к россиянам стал частью скоординированной кампании против РФ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призыв Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США к россиянам делиться чувствительной информацией является далеко не первой провокацией. Речь идет о скоординированной кампании в рамках гибридной войны против РФ. Слова посла опубликованы в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.

Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб. <...> Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны, — заявил Антонов.

Он отметил, что Запад, провалив «санкционный блицкриг» и не имея возможности нанести РФ военное поражение, старается посеять смуту в российском обществе.

Ранее стало известно, что ЦРУ США создало Telegram-канал на русском языке для связи с гражданами России, которые «чувствуют необходимость сотрудничать с управлением». По информации телеканала CNN, ЦРУ заинтересовано в получении информации об экономике и российском высшем руководстве. На канале публикуются видео с призывом помочь американской разведке. При этом чиновник США в разговоре с CNN заявил, что материалы не предназначены для подстрекательства и разжигания беспорядков в России.

Пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле уверены, что российские спецслужбы должным образом ведут мониторинг деятельности американской разведки. Представитель Кремля уточнил, что западные службы не ослабляют активности на территории России.