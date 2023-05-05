Бывшего военнослужащего отправили в тюрьму за госизмену Бывшего военнослужащего из Белгородской области приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего военнослужащего из Белгородской области, сообщает ТАСС. Мужчину признали виновным в госизмене, которая была совершена до начала специальной военной операции. Что именно совершил осужденный, не уточняется.

Суд постановил признать Семенова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказал судья.

Ранее стало известно, что конструктор бронемашины «Тигр» полковник Андрей Колтуков приговорен к четырем годам колонии общего режима. Он признан виновным в превышении своих должностных полномочий и причинении ущерба на сумму 6,8 млн рублей, так как фиктивно трудоустроил пять человек на должности лаборантов.

До этого заместителю начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Кичу предъявили обвинение в госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Предприятие, на котором работает Кича, занимается выпуском охотничьих и спортивных винтовок.