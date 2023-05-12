Житель Крыма снял на видео российскую технику и может стать госизменником ФСБ задержала жителя Крыма, подозреваемого в госизмене

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ФСБ задержала по подозрению в государственной измене 34-летнего жителя Крыма, передавшего данные о движении военной техники, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства. Силовики выяснили, что он пересылал видеозаписи перемещения техники Минобороны РФ в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных.

По подозрению в госизмене задержан 34-летний житель Республики Крым. Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что сведения были переданы в военизированные формирования Украины, которые их использовали для нанесения ракетных ударов. Уголовное дело возбудили по статье «Государственная измена в форме шпионажа».

Ранее в Ставропольском крае сотрудники силовых структур задержали мужчину, который планировал перейти на сторону ВСУ и принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Задержание происходило во время попытки россиянина пересечь государственную границу.