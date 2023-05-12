«Расстрельная статья»: в ГД предложили считать продажу военников госизменой Депутат Госдумы Иванов предложил судить людей за продажу военных билетов, как за госизмену

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В России предложили расширить понятие «госизмена», приравняв к ней продажу военных билетов к государственной измене – и судить таких людей по соответствующей статье, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. В своем Telegram-канале он написал, что на такие мысли его натолкнул автомобиль на дороге, на котором была размещена реклама продажи военных билетов «законно».

Считаю, что такие «услуги» – прямая помощь ВСУ, то есть нашему врагу. Что это, как не измена Родине? «Расстрельная статья», — написал Иванов.

В феврале стало известно, что военного комиссара Назрани Умара Евлоева и его подчиненных задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки. По информации канала, их обвиняют в получении взяток за оформление отсрочек от военной службы. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В июле РИА Новости сообщило, что в Якутске задержали военкома города Афанасия Захарова, в его квартире прошли обыски. По данным «Комсомольской правды», он подозревается в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями — военком оформлял военные билеты за деньги.