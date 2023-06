Как готовили и подавили мятеж: новые детали от Путина, Лукашенко, Пригожина Что известно о событиях 24 июня

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону, бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Уголовное дело о попытке вооруженного мятежа прекращено, заявили в ЦОС ФСБ. В ведомстве отметили, что ее организаторы остановили действия, направленные на совершение преступления. Президент России Владимир Путин заявил, что мятеж в любом случае был бы подавлен, и поблагодарил павших военнослужащих. Ряд заявлений сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Какие новые детали о событиях 24 июня стали известны от Путина, Лукашенко, командира «Ахмата» и Пригожина — в материале NEWS.ru.

Путин: «Принимались решения, чтобы избежать крови»

Вечером 26 июня президент России Владимир Путин снова обратился к россиянам. Он выразил благодарность всем военнослужащим, а также павшим героям-летчикам, благодаря которым удалось предотвратить попытку мятежа 24 июня. Путин отметил, что мятеж в любом случае был бы подавлен и его организаторы «не могли этого не понимать». «Принимались решения, чтобы избежать крови», — заверил российский лидер.

По его словам, неонацисты в Киеве желали именно такого сценария братоубийства, чтобы Россия проиграла на фронте. Путин отметил, что у тех бойцов «Вагнера», которые не пошли на кровопролитие, есть возможность выбрать свою дальнейшую судьбу — продолжить службу, заключив контракт с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Лукашенко: «Не делайте из меня героя»

«Я сказал, что не надо ни в коем случае не делать из меня героя, не из меня, не из [президента РФ Владимира] Путина, ни из [связанного с ЧВК „Вагнер“ предпринимателя Евгения] Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Именно при его посредничестве бизнесмен Евгений Пригожин остановил продвижение бойцов «Вагнера». «Сейчас на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», — говорилось в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно. Если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — сказал Лукашенко журналистам. Он признался, что после событий в России привел армию в полную боевую готовность, тем более «у Белоруссии есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе с Запада».

Лукашенко также заявил, что из-за попытки мятежа в России активизировались уехавшие из страны белорусские оппозиционеры, желающие, по словам президента, «реализовать очередной сценарий вооружённого мятежа». «Но не бывает цветных революций, если в стране для этого нет причин», — сказал Александр Лукашенко.

Алаудинов: «Бойцы „Ахмата“ находились рядом с ЧВК „Вагнер“ и ждали приказа»

Подразделения «Ахмата», направленные в Ростов-на-Дону, находились в 500--700 м от бойцов ЧВК «Вагнер», но не начинали активных действий без приказа, рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецподразделения Апти Алаудинов. Он отметил, что спецназовцы были готовы к любому исходу событий и выполнили бы любой приказ, но руководство Минобороны «попросило бойцов не вступать в столкновения».

Алаудинов также пояснил, что бойцы «Ахмата» расположились в Большом Логе (хутор под Ростовом), куда были направлены разведчики для изучения каждой точки, где дислоцировались мятежники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил ахматовцев. «Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде», — сказал Кадыров.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Пригожин назвал цель своих заявлений

26 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, который сообщил, что вагнеровцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить.

«Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК „Вагнер“. <...> Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране», — говорится в сообщении.

Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. Предприниматель подчеркнул, что после разговора с ним колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря.

Запад молчал, чтобы его не обвинили в организации мятежа

США: Издание The Washington Post писало, что разведка США узнала о попытке мятежа ЧВК «Вагнер» еще в середине июня и сразу предупредила об этом Белый дом, Пентагон и Конгресс. Но в The New York Times отметили, что власти решили не предупреждать Россию о предстоящих событиях, опасаясь, что их посчитают организаторами государственного переворота.

После попытки мятежа президент США Джо Байден даже не пытался связаться со своим российским коллегой, хотя в СМИ звучала информация о том, что Москва и Вашингтон во время событий провели «хорошие и прямые контакты и ожидают их продолжения». Байден обсудил ситуацию с лидерами Франции, Германии и Британии, детали разговоров не раскрываются.

Украина: Во время попытки мятежа президент Украины Владимир Зеленский писал, что в России наблюдается «хаос» и ее «слабость очевидна». Советник министра обороны Украины Юрий Сак назвал попытку мятежа ЧВК «хорошим шансом для Киева» и выразил надежду, что ВСУ им воспользуются.

ЕС: Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что произошедшее в России показывает важность «увеличения поддержки Украины». «Это не хорошо — наблюдать за тем, как ядерная держава Россия может погрузиться в политическую нестабильность», — отметил Боррель.

При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок, как и многие ее коллеги, заявила о том, что Запад не собирается вмешиваться в ситуацию, так как «речь идет о внутриполитической борьбе».

Турция: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил полную поддержку российскому руководству. Во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом турецкий лидер заявил, что прекращение конфликта «предотвратило возникновение непоправимых гуманитарных трагедий на Украине». Также Эрдоган выразил надежду, что инцидент с попыткой мятежа станет «шагом к справедливому миру на Украине».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону, боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Что произошло 24 июня

Вечером 23 июня в Сети распространилось сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российская армия якобы обстреляла лагерь ЧВК «Вагнер». По версии предпринимателя, «погибло огромное количество бойцов». Пригожин пообещал «жестко ответить».

Минобороны в своем обращении в Telegram заявило, что бойцов ЧВК «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина». В ведомстве призвали участников ЧВК выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. В ФСБ заявили, что Пригожин фактически призвал к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ.

Вечером в субботу Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке продвижения ЧВК «Вагнер» по территории России. Переговоры Лукашенко и Пригожина, как сообщается, шли весь день по согласованию с Владимиром Путиным. 27 июня ФСБ прекратило уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России.