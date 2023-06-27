«Остановили гражданскую войну»: Путин о действиях ВС РФ при попытке мятежа Путин заявил, что действия силовиков позволили предотвратить гражданскую войну в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что быстрая и четкая работа силовиков во время попытки мятежа позволила избежать жертв среди мирных жителей. По его словам, благодаря действиям представителей силовых ведомств была предотвращена гражданская война в стране.

Вы остановили гражданскую войну, действуя четко и слаженно. Народ и армия не поддержали мятежников. Ваша решимость и консолидация общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа, — заявил Путин в обращении к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО.

Он отметил, что погибшие летчики с честью выполнили свой долг 24 июня. Глава государства объявил минуту молчания в память о погибших.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события 24 июня продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, политических сил и военных вокруг Путина. По его словам, в Кремле не согласны, что позиции власти после попытки мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» пошатнулись. Он подчеркнул, что ультраэмоциональные оценки последних событий не имеют отношения к реальности.