В Кремле не согласны, что позиции власти пошатнулись после попытки мятежа Песков: события 24 июня продемонстрировали высокий уровень консолидации общества РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события, произошедшие в стране 24 июня, продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, политических сил и военных вокруг президента Владимира Путина, передает РИА Новости. При этом в Кремле не согласны, что позиции власти после попытки мятежа пошатнулись. Ультраэмоциональные оценки последних событий псевдоспециалистами не имеют отношения к реальности, добавил Песков.

Уровень консолидации общества, политики, собственно, вчера об этом говорил президент, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее, вокруг президента очень высокий. Эти события именно продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента, — заявил Песков.

Он добавил, что благодаря усилиям и воле президента России удалось избежать наихудшего развития событий.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, вагнеровцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК могли уничтожить.

Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. После разговора с белорусским лидером колонны развернулись и отправились в полевые лагеря.