После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу Readovka: после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Национальный антитеррористический комитет возбудил дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений бизнесмена Евгения Пригожина, сообщил Telegram-канал Readovka.

После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу — НАК, - говорится в сообщении.

Ранее Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, которая «разворачивается вокруг предпринимателя Евгения Пригожина». По его словам, в настоящее время «предпринимаются все необходимые меры».