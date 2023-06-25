Кадыров похвалил отправленных в Ростов-на-Дону чеченцев за «защиту Родины»

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram похвалил бойцов спецподразделения «Ахмат», которые накануне были отправлены в Ростов-на-Дону в связи с действиями связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина. По его словам, бойцы показали высокую боеспособность эффективность и продуманность действий.

Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач. Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде. Оцениваю их действия как крайне эффективные и продуманные, — написал Кадыров.

По его мнению, любая самодеятельность в российском городе могла бы привести к большому количеству смертей. Глава Чечни отметил, что бойцы «Ахмата» блестяще выполнили свою задачу и удержали город. Также он отметил, что в зоне военной операции на Украине чеченских солдат заменили резервные войска.

Накануне Кадыров назвал гнусным предательством и ножом в спину вооруженный мятеж, который попытался организовать предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер». По словам Кадырова, подобным действиям не может быть никакого оправдания. Глава республики также рассказал, что в зоны напряженности уже выдвинулись чеченские военнослужащие и росгвардейцы. Кадыров при этом подчеркнул, что согласен с каждым словом президента РФ Владимира Путина.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.