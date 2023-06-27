ФСБ прекратила уголовное дело о попытке вооруженного мятежа

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону, военная техника бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Уголовное дело о попытке вооруженного мятежа в России прекращено, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. В ведомстве отметили, что участники противоправных действий прекратили свои маневры, непосредственно направленные на совершение преступления.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела, — указано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к народу сообщил, что вооруженный мятеж, совершенный на минувшей неделе в России ЧВК «Вагнер», в любом случае был бы подавлен. По его словам, организаторы мятежа предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия. Путин подчеркнул, что случившееся играло на руку врагам государства, которые желали, чтобы «солдаты убивали друг друга».

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот рассказал, что бойцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить.

Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. После разговора с ним колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря, подчеркнул предприниматель.

24 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено. По его словам, бизнесмен покинет территорию России и отправится в Белоруссию.