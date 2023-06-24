Песков: уголовное дело против Пригожина будет прекращено

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против предпринимателя Евгения Пригожина будет прекращено, передает РИА Новости. По его словам, бизнесмен покинет территорию России и отправится в Белоруссию. Представитель российского президента добавил, что Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко условились оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации с ЧВК «Вагнер».

Уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сам он уйдет в Белоруссию. Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, это было его личное предложение. Мы признательны президенту за эти усилия, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что ситуация с мятежом не повлияет на ход СВО.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным. Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшие шаги деэскалации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером заявил о готовности страны внести лепту в урегулирование ситуации в России в свете попыток мятежа ЧВК «Вагнер». Эрдоган в беседе с Путиным отметил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в РФ.