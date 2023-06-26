Путин поблагодарил бойцов «Вагнера», которые остановились под Москвой

Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов «Вагнера», которые остановились у последней черты и не пошли на кровопролитие. В обращении к россиянам глава государства назвал подавляющее большинство бойцов патриотами России, которых пытались использовать втемную.

Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего, — подчеркнул Путин.

По словам Путина, у членов ЧВК «Вагнер» есть возможность выбрать дальнейшую судьбу — служить в Минобороны, уйти домой или уехать в Белоруссию. Президент подтвердил, что данное им обещание вагнеровцам будет исполнено.

Речь Путина продлилась несколько минут. Этим заявлением президент завершил обращение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 24 июня предложил российскому лидеру Владимиру Путину постараться разрешить ситуацию миром на фоне попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что это предложение было принято и в результате попытка входа мятежников в Москву была предотвращена.