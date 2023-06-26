Лавров: Лукашенко предложил Путину разрешить миром ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 24 июня предложил российскому лидеру Владимиру Путину постараться разрешить ситуацию миром на фоне попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер», сообщил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что это предложение было принято и в результате попытка входа мятежников в Москву была предотвращена.

[Лукашенко предложил] постараться разрешить эту ситуацию миром. Избежать большого кровопролития, которое неизбежно бы произошло, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву. Это предложение было поддержано президентом Путиным, результат вам известен, — заявил Лавров.

Также Лавров отметил, что получил несколько «звонков солидарности» из африканских стран. Он отметил, что отношение со стороны этого региона к властям РФ никак не изменились и он «не заметил паники» у лидеров государств. Отношения с ЮАР Лавров назвал стратегическими и не зависящими от конъюнктуры.

Вечером 24 июня Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации конфликта. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантировали безопасность.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено. По его словам, бизнесмен покинет Россию и отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента добавил, что посреднические усилия Лукашенко были реализованы с целью избежать кровопролития, внутренней конфронтации и столкновений с непредсказуемыми результатами.