Росгвардия получит танки после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», заявил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, вопрос их передачи уже обсуждался с президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Золотов также отметил грамотные действия своих подчиненных во время попытки мятежа вагнеровцев.

Ранее сообщалось, что военная техника ЧВК «Вагнер» будет направлена в подразделения Вооруженных сил России. В Минобороны заявили, что в настоящее время ведутся подготовительные мероприятия по ее передаче.