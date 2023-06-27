Российским военным отдадут тяжелую технику ЧВК «Вагнер» Минобороны: идет подготовка к передаче техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону, танк бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Военная техника бойцов ЧВК «Вагнер» будет передана подразделениям Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что сейчас ведется подготовка к передаче.

Идет подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ, — сказали в Минобороны России.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот рассказал, что бойцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить.

Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. После разговора с ним колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря, подчеркнул предприниматель.

Бывший помощник главы государства и замруководителя президентской администрации Владислав Сурков выступил против деятельности ЧВК в России. По его мнению, идея частных военных компаний заимствована на Западе и не соответствует российской военной и политической культуре.

Накануне «Верстка» со ссылкой на источники сообщила, что в Белоруссии началось строительство полевых лагерей для бойцов ЧВК «Вагнер». По информации издания, лагеря развернутся в Могилевской области, в 200 км от границы с Украиной. Первый подобный городок расположится недалеко от населенного пункта Осиповичи.