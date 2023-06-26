Сурков призвал «не играть больше в ЧВК» Сурков увидел риск для России стать евразийской «зоной племен» из-за закона о ЧВК

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Бывший помощник главы государства и замруководителя президентской администрации Владислав Сурков выступил против существования ЧВК в России, сообщает Telegram-канал Алексея Чеснакова. По мнению чиновника, идея частных военных компаний заимствована на Западе и не соответствует российской военной и политической культуре.

Не нужно нам этого. В наших вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием, — приводит слова Суркова Чеснаков.

По его мнению, если закон о ЧВК примут, то как бы он ни был хорош и продуман, как бы там четко ни прописали, что ЧВК подчиняются армейскому командованию, он все равно создаст опасную перспективу превращения страны в будущем в евразийскую «зону племен».

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот рассказал, что бойцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить.

Пригожин отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. После разговора с ним колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря, подчеркнул предприниматель.