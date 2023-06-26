«Верстка»: в Белоруссии начали строить лагеря для ЧВК «Вагнер»

Фото: Russian Defence Ministry/via Globallookpress.com

«Верстка» со ссылкой на источники сообщает, что в Белоруссии началось строительство полевых лагерей для бойцов ЧВК «Вагнер». По информации издания, лагеря развернутся в Могилевской области, в 200 км от границы с Украиной, первый подобный городок расположится недалеко от населенного пункта Осиповичи.

Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача построить, — заявил собеседник «Верстки» из лесничества Могилевской области.

По его словам, общая площадь лагеря составит 24 тысячи кв. м, всего там смогут разместиться восемь тысяч человек.

Другой источник «Верстки», близкий к властям Могилевской области, подчеркнул, что распоряжение о строительстве лагеря для бойцов ЧВК в регионе было дано уже давно.

Информацию о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» рассчитывают пересечь границу с Белоруссией, сообщили их родственники. По предварительной информации, из России уедет лишь часть бойцов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы разведка и военные в приграничье. По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».