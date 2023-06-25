В Польше забили тревогу из-за угрозы дислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Моравецкий: в Польше усилены меры безопасности на границе с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».

События позавчера в России показывают, что все происходящее там характеризуется высокой степенью непредсказуемости. До сих пор мы не знаем, какие истинные причины стояли за маршем группы «Вагнер», остановившейся перед Москвой поздно ночью, — написал Моравецкий.

Он отметил важность установки заграждения протяженностью 206 км на границе с Белоруссией на фоне последних событий. Моравецкий добавил, что Варшава действует в полной синхронизации с союзниками по НАТО.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Пригожин также решил выехать в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто.