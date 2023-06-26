«Попытка мятежа «Вагнера» — бальзам для США»: западные СМИ о событиях в РФ

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону, танк бойцов ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

За попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» следили во всем мире. Аналитики американской газеты New York Times (NYT) прогнозировали, что эти события должны были ухудшить позиции России в зоне СВО и обеспечить условия для успехов Украины. Хотя подразделения ЧВК возвращаются в полевые лагеря, на Западе полагают, что ситуация будет развиваться. Что писали иностранные СМИ о попытке мятежа в России — в обзоре NEWS.ru.

New York Times: «Внутренняя борьба в России стала бальзамом для США»

«Для Украины, которая работает в тандеме с американскими поставщиками вооружения, внутренняя борьба в России стала долгожданным бальзамом. Группа „Вагнер“, которая считалась самым эффективным российским подразделением, в случае поглощения Минобороны, вероятно, перестанет им быть», — полагает NYT.

Говоря о дальнейшей судьбе связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, американские аналитики высказывают мнение, что у него «остаются карты для продолжения игры».

«Мало кто верит в то, что господин Пригожин исчерпал себя и снова займется продажей хот-догов, с чего он начинал в молодости. Американские должностные лица считают, что у него еще есть карты для продолжения игры», — отмечают авторы материала.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

Bloomberg: «Мятеж сделает Путина непредсказуемым»

Президенту Владимиру Путину удалось предотвратить нападение на Москву, но его «тотальный политический контроль над Россией пошатнулся», пишет американский Bloomberg. По словам авторов издания, попытка мятежа ЧВК «Вагнер» показала, «насколько хрупка власть в стране». Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который убедил Пригожина остановить колонны ЧВК, «вовсе не означают, что напряженности больше нет».

«Одни западные чиновники говорят, что слабость Путина вдохновляет Киев, который на саммите НАТО в следующем месяце будет требовать от Альянса более решительных действий. Другие обеспокоены, что мятеж укрепит позиции сторонников или сделает Путина еще более непредсказуемым», — пишет Bloomberg.

По мнению экспертов издания, «напряженность в российской элите росла несколько последних месяцев — появлялись соперничающие лагеря, а Путин пытался балансировать между ними». «В Кремле росли опасения по поводу расширения влияния Пригожина, но Путин отверг предположения, что готовится мятеж», — отмечают журналисты американского издания.

The Times: «Великобритания должна готовиться к внезапному краху России»

Британия должна подготовиться к «внезапному краху России после неудавшейся попытки государственного переворота», написал военный корреспондент Джордж Гриллс в статье британской газеты Times. Он привел высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что «восстание показало реальные трещины в путинском режиме» и подняло глубокие вопросы.

«С начала СВО британские министры отмечали, что конфликт может привести к беспорядкам внутри РФ», — пишет газета.

The Times ссылается на заявление бывшего атташе Великобритании в Москве Джона Формана, который отметил, что попытка мятежа в России относится к разряду «наихудших сценариев». При этом бывший начальник штаба обороны лорд Ричардс отметил, что Запад рискует «сильно недооценить Россию».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону, бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Politico: «Равнодушие помогает заговорщикам»

«То, что глава „Вагнера“ назвал „маршем за справедливость“, запомнится не столько проведением военной операции, сколько тем, что раскрылось о России — разделенная лояльность российских военных, пустота народной поддержки режима, шаткая легитимность власти президента», — пишет европейское издание Politico.

По мнению авторов материала, «сопротивления не было даже в Ростове-на-Дону».

«Наиболее значимой была реакция народа. Равнодушие помогает заговорщикам. Последняя строка пушкинской трагедии „Бориса Годунова“: „Народ безмолвствует. Народ молчит“. Вместо того чтобы осудить действия „Вагнера“, они приветствовали его в видеороликах. Вместо того чтобы размахивать портретами Путина и российскими флагами, они принесли повстанцам воду и конфеты», — отметил Politico.

Издание завершило статью словами: «Восстание было прекращено человеком, который его начал, и лед не тронулся. Но мы все видим трещины».

Фото: kremlin.ru Обращение Владимир Путина к гражданам России

VATAN: «Дружеские отношения Путина и Шойгу столкнулись с испытанием»

В турецкой газете Vatan, которая принадлежит одноименной партии, предположили, что «дружеские отношения» Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу «сталкиваются с самыми важными испытаниями». «Шойгу занимает этот пост уже много лет, а также известен как один из близких друзей Путина. В прошлом их часто видели вместе, когда они ловили рыбу, загорали, играли в хоккей. Теперь эти „дружеские отношения“ сталкиваются с самым важным испытанием», — пишет издание.

Al-Araby Al-Jadeed: «Российские силовики могли остановить Пригожина, но не стали этого делать»

В арабской газете Al-Araby Al-Jadeed назвали попытку мятежа в России третьей шокирующей новостью после начала СВО и объявленной в сентябре прошлого года частичной мобилизации. Эксперты издания подчеркнули, что российские силовые структуры могли бы остановить колонны ЧВК «Вагнер», но не стали этого делать, чтобы избежать кровопролития и разрешить ситуацию мирным путем.

В своих выводах арабское издание отметило, что главный урок, который нужно извлечь, это необходимость интеграций частных военных компаний в российские вооруженные силы.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону, боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

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