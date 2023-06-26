«Коммерсант»: Пригожин остается под следствием по делу о попытке мятежа

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Евгений Пригожин

«Коммерсант» пишет со ссылкой на источник в Генпрокуратуре, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина о попытке организации вооруженного мятежа не закрыто, предприниматель остается под следствием. Разбирательство ведет следственное управление ФСБ.

По словам собеседника, постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, расследование попытки мятежа продолжается. Источник подчеркнул, что для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

Уголовное дело было возбуждено 23 июня. 24 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина прекратят. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бизнесмен сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» отправятся в полевые лагеря, а сам он уедет в Белоруссию.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире канала «Россия 1», что уголовное дело против Пригожина закрыли, так как юридические нормы в России созданы для защиты граждан и стабильности в стране. По ее словам, если законы в «исключительных критических случаях» перестают выполнять свою функцию, то они «идут лесом».