Симоньян объяснила закрытие дела против Пригожина Симоньян заявила, что гражданское противостояние страшнее нарушений юридических норм

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что уголовное дело против предпринимателя Евгения Пригожина закрыли, так как юридические нормы в России созданы для защиты граждан и стабильности в стране. По ее словам, если законы в каких-то «исключительных критических случаях» перестают выполнять свою функцию, то они «идут лесом».

Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом, — написала Симоньян.

Она добавила, что гражданское противостояние более страшное явление, чем нарушения юридических норм.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации. Пригожин также решил выехать в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто.