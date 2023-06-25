«Они никого не обижали»: Картаполов о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону Картаполов призвал принять закон, регулирующий деятельность ЧВК в России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер», которые накануне находились в Ростове-на-Дону, «не делали ничего предосудительного», заявил в беседе с «Ведомостями» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, они выполняли приказы начальства. Депутат считает, что нужно принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний в РФ.

Мы над этим (законом. — NEWS.ru) работаем, — отметил он.

По словам Картаполова, бойцы ЧВК «Вагнер», находившиеся в Ростове-на-Дону, «никого не обижали, ничего не ломали». К ним нет ни малейших претензий ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они смогут это сделать, подчеркнул он.

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По словам депутата, в случае подписания контрактов с Минобороны бойцы ЧВК «Вагнер» могут продолжить службу в составе других подразделений. Если они всем составом подпишут контракт, то продолжат службу в составе своих подразделений.

Картаполов подчеркнул, что судьба вагнеровцев до конца не определена. По его мнению, возможно, стоит сменить руководство ЧВК «Вагнер», поставить во главе компании того, кто «будет более лояльным и конкретным».

За что ее (ЧВК «Вагнер». — NEWS.ru) запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК. Иосиф Виссарионович [Сталин] говорил, что дети за родителей не отвечают. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать. У нас привыкли рубить все под корень, — отметил Картаполов.

По его мнению, в настоящее время ЧВК «Вагнер» — самое боеспособное подразделение в России. Это признают все, в том числе и представители вооруженных сил.

И взять их и разоружить и разогнать — лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. Это не нужно делать, — сказал он.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

До этого Путин заявил, что без подписания контракта с Минобороны у бойцов частных военных компаний в России не будет никаких правовых и социальных гарантий. Кроме этого, он отмечал, что необходимо внести изменения в законодательство, согласно которым статус ЧВК будет официально закреплен. Российский лидер подчеркнул, что в скором времени депутаты и Минобороны приведут ситуацию в порядок.