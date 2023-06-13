Путин разъяснил правовой статус ЧВК в России Путин: без подписания контракта с Минобороны у бойцов ЧВК нет соцгарантий

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Без подписания контракта с Министерством обороны у бойцов частных военных компаний в России не будет никаких правовых и социальных гарантий, заявил на встрече с военкорами президент РФ Владимир Путин. Кроме этого он отметил, что необходимо также внести изменения в законодательство, согласно которым статус ЧВК будет официально закреплен. Российский лидер подчеркнул, что в скором времени депутаты и Минобороны приведут ситуацию в порядок.

Первое — нужно заключить контракты с Минобороны. Второе — внести изменения в законы. И то и другое будет сделано. <...> Я попросил депутатов и Минобороны привести все в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом. <...> Все участники СВО, независимо от статуса — защитники Отечества, и все должны быть в равном положении, для этого и нужны изменения в законе, — сказал Путин.

Также президент РФ подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных в том случае, если они собираются участвовать в военной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в случае рецидивов эти люди должны будут отвечать по закону.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что высшие эшелоны власти противятся легализации частных военных компаний в России. По его словам, инициатива «О частной военной и военно-охранной деятельности» поступила в кабмин еще в 2022 году, но ответили на нее только в начале 2023 года. При этом в правительстве сделали это без развернутого обоснования своей позиции.