ЧВК «Вагнер» покинул российские города: какой ущерб, что будет с Пригожиным В ряде российских городов и областей сняты ограничения на передвижение и восстановлено движение транспорта

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Бизнесмен Евгений Пригожин согласился остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Колонны частной военной компании покинули регионы страны и направились в полевые лагеря. В ряде городов и областей сняты ограничения на передвижение и восстановлено движение транспорта. Сколько колонн ЧВК «Вагнер» двигалось на Москву, какой ущерб они нанесли дорогам и что будет с Пригожиным после попытки мятежа — в материале NEWS.ru.

Где возобновили движение транспорта

Утром 25 июня МЧС России по Ростовской области сообщило о снятии всех ограничений движения по трассам региона. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил, что движение по трассе между городом и Ростовом-на-Дону восстановлено.

В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна бойцов ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направляется в свои полевые лагеря.

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В Липецкой области вновь начали ходить автобусы. В Telegram-канале правительства области сообщили, что подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию региона.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе восстановлено движение автомобилей, а в течение дня возобновится привычная работа транспорта.

В Воронежской области автобусы также ходят по расписанию, все автовокзалы работают в штатном режиме, отметили в правительстве региона. Губернатор Александр Гусев сообщил, что выход бойцов ЧВК «Вагнер» из Воронежской области завершается без эксцессов.

Утром 25 июня ограничения были сняты на автотрассах в Краснодарском крае. Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик вновь начнут отправляться по расписанию. При этом на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье и Тульской области продолжают действовать ограничения на передвижение транспорта. Местные власти рекомендовали водителям учитывать это при планировании поездок.

Фото: Администрация Воронежа

Какой ущерб нанесли вагнеровцы

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что после прохода колонны ЧВК «Вагнер» оказались повреждены более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Он добавил, что «больше всего пострадал» Буденновский проспект. По словам градоначальника, дороги будут восстановлены в течение ближайших двух дней. 25 июня рабочие бригады приступили к устранению повреждений.

Власти Липецкой области, по которой передвигались колонны ЧВК «Вагнер», отметили, что разрушения дороги точечные. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Игоря Артамонова, дороги будут полностью восстановлены до конца дня 26 июня.

«Где требовалось, засыпали грунтом, положили щебень. Асфальт завтра восстановят», — рассказали в пресс-службе главы региона.

Сколько техники ЧВК «Вагнер» двигалось на Москву

Telegram-канал Baza сообщил, что 24 июня к Москве через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц техники ЧВК «Вагнер». По информации канала, это были танки, ракетные установки, грузовики и легковые автомобили. Как отмечает Baza, с юга на Москву направлялось четыре колоны.

В первой колонне, которая пересекла границу Воронежской области после полуночи 24 июня, насчитывалось около 350 единиц техники. В нее входили девять танков, четыре бронемашины «Тигр», установка «Град», пушка, десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Во второй колоне, покинувшей регион около пяти часов утра, было 375 единиц техники. По данным Baza, колонна двинулась в сторону Бутурлиновки, где находится аэродром Министерства обороны.



24 июня в 07:00 мск на территорию Воронежской области заехала третья колонна, насчитывавшая около 100 единиц военной техники. В девять часов утра границу области пересекла четвертая колонна общей численностью 212 единиц.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Что будет с Пригожиным

24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» Пригожиным. Впоследствии пресс-служба принадлежащей предпринимателю компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале аудиосообщение, в котором он заявил, что бойцы «Вагнера» разворачивают свои колонны и направляются обратно в полевые лагеря.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, бизнесмен покинет Россию и отправится в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента добавил, что посреднические усилия Лукашенко были реализованы с целью избежать кровопролития, внутренней конфронтации и столкновений с непредсказуемыми результатами.

Песков отметил, что Пригожин сможет уехать в Белоруссию под личную гарантию Путина. Он подчеркнул, что глава государства дал слово. Пресс-секретарь президента России добавил, что участники ЧВК «Вагнер», причастные к событиям 24 июня в стране, не столкнутся с преследованием. По словам Пескова, в Кремле не забыли их боевые заслуги в прошлом.

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