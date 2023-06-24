Мятеж Пригожина и ответ Путина: что надо знать о «восстании» ЧВК «Вагнер» В ряде регионов России введен режим КТО, президент Владимир Путин выступил с телеобращением

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

В ряде российских городов из-за событий, случившихся после заявлений связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, значительно усилены меры безопасности, отменяются массовые мероприятия, перекрыты некоторые трассы, объявлен режим КТО. Подробнее о том, что сказал в обращении президент Владимир Путин, что случилось и что будет дальше, — в материале NEWS.ru.

Что происходит в России после заявлений Пригожина

Утром 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях власти ввели режим КТО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сложившаяся ситуация после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина требует «максимальной концентрации всех сил для удержания порядка». Глава региона подчеркнул, что силовые структуры принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области.

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Все массовые мероприятия отменены. Также стало известно, что МЧС России перенесло вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов с Красной площади.

Правительство Воронежской области сообщило, что жителям региона рекомендовано временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области. По словам губернатора, движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464-го по 777-й км.

Также утром 24 июня сотрудники силовых структур оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. У входа на территорию Центра дежурят несколько силовиков.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

Что такое режим КТО и что он значит

Контртеррористическая операция — комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористической деятельности.

Какие временные ограничения и меры допускаются на территориях, где действует режим КТО:

проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность. В случае отсутствия документов человека доставляют в органы внутренних дел РФ (или иные компетентные органы) для установления личности;

удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

усиление охраны общественного порядка; подлежащих государственной охране объектов; объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

введение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам, а также поиск на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших;

использование транспортных средств физических лиц и организаций (кроме учреждений иностранных государств и международных организаций) для доставки людей в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в теракте лиц;

приостановление деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества;

приостановление оказания услуг связи или ограничение использования сетей и средств связи;

временное отселение физлиц в безопасные районы с предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые помещения и на земельные участки, на территории и в помещения независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;

проведение при проходе/проезде на территорию КТО досмотра физлиц и находящихся при них вещей, а также транспортных средств и провозимых вещей;

ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Фото: НАК

Что сказано в обращении Минобороны к ЧВК «Вагнер»

Минобороны России в своем обращении в Telegram заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» «обманом втянули в преступную авантюру бизнесмена Евгения Пригожина». В ведомстве призвали участников ЧВК выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. <...> Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», — указано в обращении.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.

Что вообще случилось?

23 июня около 21 часа в Сети распространилось сообщение от имени Евгения Пригожина о том, что российские военные якобы обстреляли ракетами лагерь ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, «погибло огромное количество бойцов». Пригожин заверил, что даст жесткий ответ.

Вскоре в Telegram-канале, который связывают с ЧВК «Вагнер», появилось видео. Авторы поста утверждают, что на кадрах зафиксированы последствия обстрела. Почти сразу после этого в интернете появилась аудиозапись, где Пригожин называет последние события «не военным переворотом, а маршем справедливости».

Что грозит Пригожину

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. В ФСБ заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.

«Заявления и действия Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ», — сообщили в ведомстве.

Представители ФСБ призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять «преступные приказы Пригожина», а также принять меры к его задержанию. В российских силовых структурах назвали заявления предпринимателя «ударом в спину» российским военнослужащим.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований, и потребовали «немедленно прекратить противоправные действия».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина. «Необходимые меры принимаются», — сказал он.

В статье 279 УК РФ (Вооруженный мятеж) говорится, что «организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет».

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Как оценили заявления Пригожина на Первом канале

«Заявления от имени Пригожина распространялись в формате аудио-голосовых сообщений. Telegram-канал „Рыбарь“, известный своими интернет-расследованиями, зафиксировал метаданные аудиофайлов. Все они одинаковые. Из этого следует, что записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме. И, наконец, третий признак фейка: с момента публикации видео с последствиями якобы удара до момента появления первого ролика с заявлением прошло не более 15 минут. При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщение», — сказала в эфире Андреева.

Что сказал Путин про мятеж Пригожина

Президент России Владимир Путин заявил в обращении 24 июня, что власти жестко ответят на действия мятежников.

«Все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом», — заявил президент.

В период специальной военной операции нужно отбросить любые распри, добавил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что «любая смута» представляет «смертельную угрозу».

«Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа», — сказал Путин.

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