Десятки вагнеровцев сдались полиции: новости СВО на утро 26 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» сдались полиции во время отхода из Ростова-на-Дону и других регионов. По данным канала, все они заявили, что не хотят возвращаться в полевые лагеря, и сдали оружие. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Вагнеровцы, которые накануне находились в Ростове, «не делали ничего предосудительного», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, они выполняли приказы своего руководства. Депутат считает, что нужно принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний в стране.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что уголовное дело против предпринимателя Евгения Пригожина закрыли, так как юридические нормы в России созданы для защиты граждан и стабильности в стране. По ее словам, если законы в каких-то «исключительных критических случаях» перестают выполнять свою функцию, то они «идут лесом».

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В правительстве Германии считают, что попытка мятежа в России провалилась. Политический директор Федерального Министерства иностранных дел Тервен Беллманн и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер высказали мнение, что мятежники не получили от российских государственных сил той поддержки, на которую рассчитывали, поэтому прекратили свой поход на Москву.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в соцсетях, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке туда Пригожина. Он уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в случае появления Пригожина и части ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, восточный фланг НАТО необходимо будет усилить. Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех странах на восточных рубежах Альянса.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад не снижать степень бдительности после попытки мятежа в России. Макрон подчеркнул, что эти действия подтверждают необходимость поддержки Украины со стороны западных государств.

Фото: МО Украины

ВСУ пока еще не перешли в полноценное наступление, сейчас они проводят подготовительную операцию, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, российская армия обладает крепкой линией обороны, особенно он отметил минные поля. По его мнению, в 2023 году произойдут кардинальные изменения на фронте. При этом он не смог спрогнозировать, как долго будет длиться военный конфликт.

Также Резников написал в Twitter, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином контрнаступление ВСУ и шаги по укреплению сил обороны. Стороны также затронули тему вооруженного мятежа в России и его потенциального влияния на конфликт на Украине.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстановка на Запорожском направлении сейчас остается напряженной, но контролируемой. По его словам, российские военнослужащие продолжают «самоотверженно держать оборону на передовой».

В Луганске 25 июня прогремел мощный взрыв. Громкий звук был слышен в разных частях города около 16:00. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow.

Под обстрел также попал центр Донецка. Атака велась с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Погиб один человек, есть раненые. Удар был нанесен по району бизнес-центра «Акула» и ТРЦ «Донецк-Сити».

В Минобороны России заявили, что ВС РФ вытесняют ВСУ дальше от Артемовска за счет тщательной координации всех подразделений. Первыми засекли движение украинских пехотинцев специалисты разведки 150-й мотострелковой дивизии Южной группы войск. Они же координировали действия танковых экипажей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировая общественность обязана давить на Россию до тех пор, пока не будет достигнут международный порядок. Глава государства добавил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ход контрнаступления ВСУ и ситуацию в России. Стороны также коснулись вопроса защиты воздушного пространства Украины.

Читайте также:

США скрывали тайну о подготовке мятежа в РФ: новости СВО на вечер 25 июня