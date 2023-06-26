Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска Российские подразделения в четкой координации выдавливают ВСУ дальше Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские Вооруженные силы вытесняют ВСУ дальше от Артемовска за счет тщательной координации всех подразделений, передает РИА Новости со ссылкой на представителей Минобороны. Первыми засекли движение украинских пехотинцев специалисты разведки 150-й мотострелковой дивизии Южной группы войск. Они же координировали действия танковых экипажей.

В данный момент работаем по группе пехоты противника, по командным и наблюдательным пунктам, которые обнаруживает наша разведка на переднем крае. Она обнаруживает, передает координаты, мы эти координаты принимаем, делаем расчеты и непосредственно производим работу с закрытых огневых позиций, — поделился командир танкового подразделения.

После того как танки нанесли удар по украинскому укреплению, ВСУ начали отступление. В этот момент по ним начали вести точный огонь из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, корректируемого с беспилотного летательного аппарата. В завершение, минометчики, подходя к позициям ВСУ на расстоянии около километра, произвели обстрел калибром 82 мм.

Последний этап уничтожения позиций ВСУ — это действия артиллерии. Был обстрелян наблюдательный пункт противника из миномета калибра 82 мм. Использовали семь мин. После завершения стрельбы российские военные забрали прицел и ушли в укрытие, так как противник начал контробстрел.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка войск ВС РФ «Восток» успешно справилась с атаками ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО. Руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов уточнил, что в ходе столкновений украинцы понесли потери в виде личного состава, боевых машин и танка.