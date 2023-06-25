Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях Минобороны: группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Группировки российских военных «Восток» успешно справилась с атакам ВСУ на двух фронтах: Южно-Донецком и Запорожском, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Олега Чехова. По его словам, в ходе столкновений украинцы понесли потери в виде личного состава, боевых машин и танка.

На Южно-Донецком фронте, передовые единицы группировки «Восток» отбили вражескую атаку в районе Макаровки, — отметил Чехов.

Вблизи населенного пункта Нескучное армейская авиация смогла уничтожить вражескую бронетехнику и нанести ущерб силам противника. Аналогичные результаты были достигнуты артиллерией в районе Новодонецкого, где был также уничтожен один пикап.

Мотострелковые подразделения отбили атаку противника, который наступал силами до роты в районе Ровнополя. Были уничтожены танки, боевые бронированные машины и личный состав противника, — рассказал Чехов о событиях на Запорожском фронте.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении Киев отправил много наемников. По его словам, в рядах украинских военных звучат французский и польский языки. Среди мобилизованных украинских военнослужащих панические настроения, добавил Ганчев, многие готовы сдаться в плен, но не знают как «из-за заградотрядов».