Резников назвал Остина другом после разговора о контрнаступлении ВСУ Главы Минобороны Украины и Пентагона обсудили контрнаступление ВСУ и ситуацию в России

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников написал на своей странице в Twitter, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином контрнаступление ВСУ и шаги по укреплению сил обороны. Стороны также затронули тему вооруженного мятежа в России и его потенциального влияния на конфликт на Украине.

Состоялся телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином. <...> Обсудили контрнаступление армии Украины и следующие шаги по укреплению наших сил обороны, — написал Резников.

В Белом доме накануне заяивили, что внимательно следят за происходящим в России.

В середине июня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала месяца только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечалось, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

По данным военного ведомства РФ, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщил, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.