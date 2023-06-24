Белый дом: США внимательно следят за ситуацией в РФ после слов Пригожина

Фото: Michael Weber / imageBROKER.com / Global Look Press

Американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации. Собеседник издания отметил, что заявления Пригожина — «это больше, чем его обычная риторика». По его словам, это «что-то реальное», но не уточнил, что конкретно он имеет в виду. По информации телеканала, президент Джо Байден был проинформирован о ситуации с ЧВК «Вагнер».

По словам указанных представителей администрации, последние заявления Пригожина — «это больше, чем его обычная риторика». «Это что-то реальное», — сообщил телеканал.

В материале добавили, что ситуация может резко измениться в зависимости от развития событий.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации». Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.