Зеленский обратился к миру с новым требованием Зеленский: международное сообщество должно оказать давление на Россию

Фото: Angelo Carconi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что мировая общественность обязана давить на Россию до тех пор, пока не будет достигнут международный порядок. Глава государства добавил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ход контрнаступления ВСУ и ситуацию в России. Стороны также коснулись вопроса защиту воздушного пространства Украины.

Мир должен оказывать давление на Россию до тех пор, пока международный порядок не будет восстановлен, — написал Зеленский.

Украинский лидер в очередной раз поблагодарил Байдена за будущие поставки F-16.

В середине июня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала месяца только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечалось, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

По данным военного ведомства РФ, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщил, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.