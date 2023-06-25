В кабмине ФРГ объяснили, почему мятежники не пошли на Москву

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В правительстве Германии считают, что попытка мятежа в России провалилась. Во время брифинга политический директор Федерального министерства иностранных дел Тервен Беллманн и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер выразили мнение, что мятежники не получили от российских государственных сил той поддержки, на которую рассчитывали, поэтому прекратили свой поход на Москву, передает Spiegel.

Не получили ожидаемой поддержки попытки своего мятежа внутри страны, поэтому остановили движение на Москву, — считают в правительстве ФРГ.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

Позже вечером президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ранее возбужденное уголовное дело против Пригожина будет прекращено. Бизнесмен сможет уехать в Белоруссию под личную гарантию президента России Владимира Путина.