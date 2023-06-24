В Москве и области ввели режим КТО

Фото: НАК

В Москве и области введен режим контртеррористической операции, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. Меры приняты в целях пресечения возможных террористических актов.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, — говорится в сообщении.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры об «ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.