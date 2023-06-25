Украинская армия обстреляла центр Донецка с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил местный телеканал «Юнион». Погиб один человек, есть раненые.
По уточненной информации погиб парень 18 лет. Двое ранены, — говорится в сообщении.
На телеканале пояснили, что удар был нанесен по району бизнес-центра «Акула» и ТРЦ «Донецк-Сити».
Администрация Донецка подтвердила гибель молодого человека, а также сообщила, что одной из пострадавших является 67-летняя женщина.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнили, что удар по Киевскому району Донецка был нанесен ВСУ в 16.40 мск. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку в ДНР. По данным представительства республики в СЦКК, ВСУ выпустили по населенному пункту 15 ракет из реактивных систем залпового огня.