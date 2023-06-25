Украинские войска нанесли ракетный удар по центру Донецка

Фото: МО Украины

Украинская армия обстреляла центр Донецка с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил местный телеканал «Юнион». Погиб один человек, есть раненые.

По уточненной информации погиб парень 18 лет. Двое ранены, — говорится в сообщении.

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На телеканале пояснили, что удар был нанесен по району бизнес-центра «Акула» и ТРЦ «Донецк-Сити».

Администрация Донецка подтвердила гибель молодого человека, а также сообщила, что одной из пострадавших является 67-летняя женщина.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнили, что удар по Киевскому району Донецка был нанесен ВСУ в 16.40 мск. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку в ДНР. По данным представительства республики в СЦКК, ВСУ выпустили по населенному пункту 15 ракет из реактивных систем залпового огня.