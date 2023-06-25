ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, утром украинские войска дважды открывали огонь по Донецку.

Выпущено 15 ракет из РСЗО, — говорится в публикации.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что российские военные уничтожили склад ВСУ с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Удар был нанесен в ответ на атаку ВСУ по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью.

Кроме того, украинские солдаты предприняли попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях, но были остановлены и потеряли свыше 500 бойцов.

До этого российские артиллеристы подорвали склад военных боеприпасов украинских войск вблизи населенного пункта Щербиновка в ДНР. Также ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Ивановки и радиолокационную станцию AN/TPQ недалеко от Миньковки.